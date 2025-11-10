新北推出「技職創新傑出獎」 樹立教育現場新典範

羅尹舒老師融合織品材料與服裝設計專業，於疫情時製作口罩套捐給國際

三重商工謝明樹老師深耕產學合作，培訓近200名學生取得甲乙級證照

首創「技職創新傑出獎 Skills Power」甄選機制，以「創新教學、產學鏈結與競賽成果」三大成果

新北高工-推動「證能合一」與企業共育人才，榮獲百座技能獎項，領航全國技職教育

樟樹國際實中-打造雙語環境，以「希望與創新引領未來」為願景，打造具國際視野的技職

謝承哲 老師-以「每位學生都能發光」為信帶領學生考照率達八成

新北市長期深耕技職教育，以創新實踐帶動產業未來，今年推出「技職創新傑出獎 Skills Power」甄選機制，以「創新教學、產學鏈結與競賽成果」三大指標，打造屬於技職教師的專業榮耀殿堂。首屆評選結果出爐，個人組由三重商工謝明樹、新北高工謝承哲及樟樹國際實中羅尹舒三位教師脫穎而出，學校組則由新北高工與樟樹國際實中雙雙奪魁，充分展現新北技職教育的創新動能與全國領航實力。

樟樹國際實中羅尹舒老師投身教育18年，結合織品材料與服裝設計專業，長年指導學生於全國技能競賽屢獲佳績，更在疫情期間帶領學生製作防疫口罩套跨國捐贈，實踐「以技濟世」的教育精神。新北高工謝承哲老師則以「每位學生都能發光」為信念，推動國中技藝教育合作班、協助學生取得鑄造乙級證照，考照通過率高達八成以上，用耐心陪伴學生從生澀到自信。三重商工謝明樹老師深耕產學合作，培訓近200名學生取得甲乙級證照，並積極連結企業資源，讓學生提前接軌職場、發揮專業所長。

廣告 廣告

學校組表現同樣亮眼，新北高工以「務實致用、證能合一」為辦學理念，與旺宏電子、六和機械等企業深度合作，近三年於全國技藝競賽累積百座獎項，展現扎實教學成果。樟樹國際實中則以「希望與創新引領未來」為願景，推動國際教育、專題製作與校外實習，學生多次在國際舞台嶄露頭角，展現技職教育的新世代樣貌。