新北推動企業托育補助打造友善育兒職場 即日起開放申請

打造友善育兒職場新北勞工局推動企業托育補助即日起開放申請。（圖表：新北勞工局提供）

鼓勵新北企業打造更友善、貼心的育兒職場，新北勞工局每年與勞動部攜手推出企業托育補助，只要新設托兒設施有機會獲得最高五百萬元補助。今年第一梯次補助自即日起至二月二十八日受理，歡迎新北轄內企業與職業工會踴躍申請。

新北勞工局長陳瑞嘉今（二）日表示，新北市補助制度透明、清楚好懂，除了新建托兒設施可領高額補助，還加碼全國首創「教保托育人員人事費用」與「專業諮詢服務費用」，協助企業在設置初期順利取得立案許可；若托兒設施已在運作，每年可申請更新改善補助最高五十萬元；雇主若提供托兒津貼或居家式托育服務，每年可申請最高六十萬元補助；另外，設置哺集乳室能申請最高二萬元。

勞工局提醒，若企業不符合新北市補助資格，仍會協助轉送至勞動部申請，可至「勞動部企業托兒與哺乳室資訊網」（https://childcare.mol.gov.tw/）線上填寫，相關資訊亦可至「新北勞動雲」查詢（https://ilabor.ntpc.gov.tw）。如有申請疑問歡迎電洽（○二）二九六○三四五六分機六三五○。