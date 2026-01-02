新北推動企業托育補助 打造友善育兒職場

▲輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設新北市私立幼兒園。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】想打造更友善、更貼心的育兒職場嗎？新北市挺你、一起來升級！新北市勞工局每年都和勞動部攜手推出企業托育補助，只要企業新設托兒設施，就有機會拿到最高 500 萬元補助。115 年第 1 梯次補助自即日起到 2 月 28 日期間受理，歡迎新北轄內的企業與職業工會踴躍提出申請，千萬別錯過！

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市的補助制度透明、清楚又好懂。除了新建托兒設施可領高額補助外，還有加碼全國首創的「教保托育人員人事費用」與「專業諮詢服務費用」，幫助企業在設置初期順利取得立案許可；若托兒設施已在運作，每年可以申請更新改善補助最高 50 萬元；雇主若提供托兒津貼或居家式托育服務，每年可申請最高 60 萬元的補助；另外，若設置哺集乳室也能申請最高 2 萬元。新北期盼與雇主共創幸福企業，減輕員工育兒負擔，留住好人才。

勞工局也提醒，若企業不符合新北市補助資格，仍會協助轉送至勞動部申請。可至「勞動部企業托兒與哺乳室資訊網」（https://childcare.mol.gov.tw/）線上填寫。相關資訊也可上「新北勞動雲」查詢（https://ilabor.ntpc.gov.tw）。如有申請需求或疑問，歡迎來電洽詢（02）29603456分機6350李小姐。