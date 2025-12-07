新北推動企業淨零轉型 交流會展現碳盤查與減碳成果

新北市府經濟局舉辦「減碳輔導成果交流會」，邀集跨領域專家、學者及參與輔導的企業發表成果及分享國際減碳趨勢。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府經發局推動產業淨零轉型，今年助三十名學員取得碳盤查證照及八家企業進行實戰輔導，前天邀集跨領域專家、學者及參與輔導的企業辦理「減碳輔導成果交流會」，分享國際減碳趨勢、淨零轉型實務經驗，吸引超過三十家企業參與，現場交流熱絡，彼此觀摩學習、深化產業鏈減碳能量。

經發局長盛筱蓉表示，面對碳邊境調整機制與各國減碳規範壓力，新北市率先提供完整盤查培訓與實作輔導，協助企業強化碳管理體質，從被動因應轉為主動轉型，讓企業具備自主盤查能力是邁向永續的重要關鍵，經發局將持續協助業者在碳管理制度上站得穩、走得快。

經發局指出，為協助企業因應全球供應鏈永續要求，今年特別推動「新北碳盤查實戰輔導」方案，透過開設溫室氣體內部稽核員輔導課程，協助企業導入ISO 14064-1 溫室氣體盤查、碳管理工具、淨零策略規劃及掌握國內外淨零政策趨勢，最終成功協助三十名學員全數取得ISO14064-1:2018內部稽核員證書。

經發局今年並遴選八家企業進行深度輔導，由碳盤查專家陪同業者完成盤查流程，協助掌握溫室氣體排放來源並精準計算數據，也為每家企業提供客製化的節能減碳策略與減碳潛力評估報告書，為企業找出具體可行的節能路徑。

在「減碳輔導成果交流會」活動中，八家企業的減碳實績於現場分享碳盤查與減碳輔導的心路歷程與成功案例；安美德生醫公司表示，下一年度將投入超過六十萬的經費進行生產線淨零轉型的調整，短期直接透過電力契約容量調整，直接為公司省下可觀的經費。第一傳動科技公司表示，將透過空壓系統調整可減少約百分之十之用電量，並針對車間燈具汰換為LED燈具，為公司節省許多不必要的開支。

除成果展發表外亦安排專題演講，邀請國內淨零減碳領域的專家學者解析產業面臨的挑戰與淨零策略脈動，協助企業掌握政策趨勢。