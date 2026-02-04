新北推動保五安政策 侯友宜：打造與動物共榮共存城市環境





新北市政府今（4）日市政會議，農業局以「打造全安動保Fun城市」進行專題報告。新北市長侯友宜表示，市府致力於動物友善政策，透過「安全、安身、安居、安命、安心」五大治理策略，推動動物保護、認養、收容安置等措施，讓動物在不同的生命階段都能得到妥善照顧。

侯友宜表示，隨著時代進步，動物保護工作從單一救援擴大到社會與環境安全，市府率全國之先，針對人與動物的衝突風險管理，利用AI與GIS進行科學監測，設置虎頭蜂熱點通報與猴群風險控管，建立即時通報與管理機制，做好防範措施。

另近年來隨著飼養寵物人口增加，寵物福祉逐漸受到重視，市府開辦犬貓CPR訓練課程及推動寵物急難救助包，同時持續設置寵物公園，目前全市共有22座，預計今（115）年達26座，提供飼主與寵物優質的運動休閒空間。

為改善收容動物福祉，市府持續進行動物收容中心改造及轉型，侯友宜說，像是瑞芳動物之家的收容空間設計屢獲國際獎項肯定，提供收容動物人道且舒適的生活環境。

今年將陸續啟用4大關鍵建築硬體設施，於三芝設置北海岸野生動物救傷收容中心，提供專業醫療救治，保護珍貴野生動物；中和動物之家則將轉型為長照與復健中心，讓收容動物獲得妥善照護。

新店動物之家空間優化工程善用基地坡地地形，增加戶外綠地與半戶外運動場，規劃友善互動與教育空間，建立可複製之收容空間典範；於板橋設置全國首座貓友善環境空間示範，透過展覽互動，推廣正確的飼養與衛教觀念。

農業局說明，市府透過動保五安治理取得卓越成效，去（114）年在動物保護、收容管制、特定寵物業者、犬隻族群管理成效、認養率提升及特定寵物業者裁罰等六項業務，獲得中央評鑑全國第一，每年處理動物救援、捕蜂捉蛇及動保等案件逾3萬件，持續透過公私協力，守護公共衛生及社會安全。

