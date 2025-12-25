新北推動個別化家庭教育 陪家長從理解出發

面談室晤談(非當事人)

為了協助學校因應學生在校重大違規事件與特殊行為，新北市家庭教育中心推動「家庭教育輔導計畫」，建立學校與家庭教育中心的合作平臺，依家庭需求提供更貼近現場的個別化支持。服務聚焦在「看懂孩子、理解衝突、練習溝通、重建規範」四個面向，協助家長從理解出發，透過陪伴改善親子互動，逐步重建正向親子關係。

家庭教育中心主任王瑞邦表示，在學校中常發現，許多家長並非不願意參與親師溝通，而是「不知道怎麼開始」，孩子的行為背後，往往反映的是壓力、挫折與求救訊號。當家長願意跨出第一步，與導師、學務處及輔導室同步合作，家校形成支持網絡，不僅能減少親子對立，也有助於學生回到穩定學習與生活軌道。

王瑞邦主任表示，113年度協助229件個案，114年度再提升至287件，服務量能逐年成長，顯示家長更願意求助、更敢走進對話現場，他強調，孩子的行為不是單一處室能獨自承擔，家庭、學校需要同步節奏。個別化家庭教育的價值，在於整合親職支持與校內輔導力量，讓家長與老師合作，為家庭創造改變的可能。

多位學校教師回饋，透過個別化家庭教育，家長回應度明顯提升，親師溝通更順暢，學生行為也逐步改善；有家長在家庭會談後分享，原本對學校的疑惑與擔憂，逐漸轉為理解與合作，「原來學校是想幫助我和孩子都更好。」從不知如何面對到能理解孩子的情緒與壓力，親子關係也在一次次對話與陪伴中慢慢靠近。