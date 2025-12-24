新北推動個別化家庭教育 陪家長重新找回親子連結

面談室晤談，圖非當事人。(新北市教育局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

為協助學校因應學生在校重大違規事件與特殊行為，新北市家庭教育中心推動「家庭教育輔導計畫」，建立學校與家庭教育中心的合作平台，依家庭需求提供更貼近現場的個別化支持。服務聚焦在「看懂孩子、理解衝突、練習溝通、重建規範」四個面向，協助家長從理解出發，透過陪伴改善親子互動，逐步重建正向親子關係。

家庭教育中心表示，學校常發現，許多家長並非不願意參與親師溝通，而是「不知道怎麼開始」。孩子的行為背後，往往反映的是壓力、挫折與求救訊號。當家長願意跨出第一步，與導師、學務處及輔導室同步合作，家校形成支持網絡，不僅能減少親子對立，也有助於學生回到穩定學習與生活軌道。

家庭教育中心主任王瑞邦表示，一一三年度協助二百二十九件個案，一一四年度再提升至二百八十七件，服務量能逐年成長，顯示家長更願意求助、更敢走進對話現場。他強調，孩子的行為不是單一處室能獨自承擔，家庭、學校需要同步節奏。個別化家庭教育的價值，在於整合親職支持與校內輔導力量，讓家長與老師合作，為家庭創造改變的可能。

多位學校教師回饋，透過個別化家庭教育，家長回應度明顯提升，親師溝通更順暢，學生行為也逐步改善；有家長在家庭會談後分享，原本對學校的疑惑與擔憂，逐漸轉為理解與合作，「原來學校是想幫助我和孩子都更好。」從不知如何面對到能理解孩子的情緒與壓力，親子關係也在一次次對話與陪伴中慢慢靠近。

教育局表示，新北市持續透過家庭教育檢核加分制度，鼓勵學校落實前端觀察、服務連結與後端追蹤的輔導流程，強化跨處室協作與資源串接，讓每個學生與家庭在關鍵時刻都能被看見、被接住，陪伴孩子穩定前行。