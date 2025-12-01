新北推動價值工程打造智慧永續停車場

新北交通局長鍾鳴時今（一）日報告指出新北停車場建設克服都市計畫用地不足及老舊社區停車供給不足等難題，透過校舍改建、公園共構持續推動停車場建設。（記者蘇春瑛攝）

▲新北交通局長鍾鳴時今（一）日報告指出新北停車場建設克服都市計畫用地不足及老舊社區停車供給不足等難題，透過校舍改建、公園共構持續推動停車場建設。（記者蘇春瑛攝）

城市轉型，交通先行！新北市交通局今（一）日舉行「新北市停車場建設及未來發展研討會」，新北副市長朱惕之表示，新北積極回應市民需求，全市新建一百二十一座立體及平面公共停車場，提供三萬四千二百一十一格汽車位與九千二百三十九格機車位；累計達三百七十五座公共停車場，合計四萬八千九百六十六格汽車位、二萬五千四百三十七格機車位。

朱惕之強調，這不僅是數量的增加，更代表市府在土地有限、需求成長下，努力提升都市空間利用效率，避免停車成為城市發展瓶頸。他指出，中央前瞻基礎建設計畫支持下，新北共爭取到二十七案補助，總經費需求一百六十八‧二八億元，其中，前瞻補助四十九‧七億元，新北自籌高達一百一十八‧五八億元，占七成。七年多來已完成新莊捷運幸福站停車場等十九案，目前施工中包括：板橋區信義國小地下停車場等七案，規劃設計中有三峽長福停車場。

交通局長鍾鳴時報告指出，新北停車場建設克服都市計畫用地不足及老舊社區停車供給不足等難題，透過校舍改建、公園共構推動停車場建設。他以永平國小地下停車場為例，在興建過程遇到當年掩埋垃圾清運、調整校舍、以及學生家長反對等挑戰，但因為永和區車位一位難求，此處又在市中心，克服種種困難下將於明年完工。

鍾鳴時提到，自侯友宜市長上任以來已新建一百二十一處停車場，提供三萬四千二百一十一個汽車位、九千二百三十九個機車位，大幅紓解市民需求。未來交通局將引進價值工程方法，提升成本、效率與價值，同時推動智慧、綠能、安全三大方向，結合綠建築與再生能源，打造永續、安全且便利的人性化停車環境。