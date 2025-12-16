新北推動全民國防教育 漆彈賽結合反毒扎根校園

全民國防教育考評暨傑出貢獻獎頒獎，與獲獎人員（個人獎）合影

全民國防教育考評暨傑出貢獻獎頒獎，與獲獎學校（團體獎）合影

為114年推動中等學校全民國防教育暨防制學生藥物濫用活動，與現場來賓及師生大合影照

新北市教育局今天（16日）在板樹漆彈暨攀岩運動場舉辦「中等學校全民國防教育暨防制藥物濫用熱血漆彈挑戰賽」，共60支隊伍、超過360名學生熱血登場，在緊張刺激的漆彈對戰中，培養領導統御與團隊合作精神，同時結合防毒宣導活動，強化學生自我保護與拒毒意識，打造健康安全的青春戰場。



開幕式由教育局副局長歐人豪頒發「推展全民國防教育成效考評」績優學校及個人獎，表揚各校積極推動全民國防教育成果。今年新北市更有4位教職員榮獲國防部「全民國防傑出貢獻獎」個人獎，展現新北深耕國防教育的亮眼成績。

廣告 廣告



活動除漆彈競賽外，也設有攀岩體驗區，並邀請北區國軍人才招募中心及各軍種部隊現場展示特色裝備，推廣國軍招募與全民國防教育；同時邀請春暉志工團、衛生局與警察局少年隊等單位設攤，以互動遊戲教材讓拒毒理念在年輕世代中深植萌芽。



恆毅中學周同學分享，漆彈挑戰讓他體會到團隊溝通與策略的重要，也更理解國防教育中「紀律與默契」的核心價值，透過攀岩與陸戰天堂路等活動，更理解國軍在保衛國土時所需的體能及團隊合作，將遊戲中的學習轉化為對國防的認知與尊重。



教育局表示，新北市持續推動全民國防教育，從學校課程、教師研習到社區宣導皆積極布局，多次榮獲國防部肯定，成果斐然。未來將以更創新的方式推展國防與反毒教育，讓「守護家園」的信念從校園扎根，凝聚青少年向上向善的力量。