新北推動友善校園 連10年全國第一





教育部114年「友善校園獎」結果出爐，新北市以21件亮眼成果奪冠，締造連續10年蟬聯全國第一的紀錄，獲獎件數更超過全國半數，堪稱全國友善校園推動的標竿。獲獎學校與人員今（7）日於台鋼科技大學接受教育部公開表揚，展現新北教育團隊在學生輔導與校園安全上的深耕與行動力。

教育局長張明文表示，教育的核心價值是尊重、理解與陪伴，新北市的友善校園推動已不僅是一項政策，而是一種教育文化。為強化學校輔導與安全支持網絡，市府將於114學年度再投入近5,000萬元，增置62位學務與輔導人力，與學校專業團隊攜手守護每位孩子，打造更安全、更幸福、更具溫度的學習環境。

新北今年在「傑出人員獎」表現特別亮眼，多位學輔夥伴長年投入生命教育、品德發展與情意輔導，讓「友善」不只是口號，而是校園日常。這群教育現場的默默耕耘者，以行動陪伴孩子面對成長挑戰，讓每個孩子都能自信成長、幸福前行。

重慶國小賴佳吟專輔教師推動SEL社會情緒學習教育，帶領學生認識自我、接納差異、練習同理。土城國中詹政益組長深耕生教組工作逾9年，陪伴學生面對困境、重建行為目標，協助迷途孩子找回方向。

光復國小蔡蕙如老師以阿德勒心理學為本，營造鼓勵與歸屬並存的班級文化，讓校園充滿正向溫度。永吉國小游文彬主任以孩子為核心，打造「吉享養雞場」與「友善吉雞小隊」，陪伴高風險家庭學生，透過照護生物與合作學習培養責任與自信。

三民高中李慧鈴主任導入「正念減壓（MBSR）」課程，培訓教師與學生建立情緒覺察與調適力，為校園注入溫暖安定的能量。埔墘國小林君賢主任推動「為淡水河做一件事」行動，帶領學生走入社區倡議環境永續，並扶持學障生在籃球場上找回自信，實踐教育公平與運動平權。

教育局表示，新北市能連續十年蟬聯全國第一，關鍵在於從「制度落實」到「文化深化」的全面推進。未來將持續強化輔導支持、情緒教育與校安防護，讓每一所學校都成為孩子安心學習、快樂成長的幸福園地。

