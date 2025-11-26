新北推動學習型城市 打造學習成為日常風景

康橋國際學校隊伍「神奇妙妙屋」榮獲【機關整合賽GM-基礎組】高中組－金獎

2025世界機關王大賽金獎隊伍展現STEAM跨域實力

大豐國小「大豐A」隊伍榮獲【機器人任務賽R4M基礎組】國小組－金獎

新北STEAM教育再創佳績，在「2025 世界機關王大賽暨臺灣賽」中大放異彩，一舉抱回3金、4銀、3銅共10項大獎，從綠能設計、創客手作到AI機器人控制等多元項目，展現厚實的科學素養與跨域創新力。市長侯友宜今天（26日）在市政會議接受團隊獻獎，肯定新北學子在國際競技場上的耀眼成果。

本屆競賽在靜宜大學登場，吸引臺灣與印尼等 7 國、386 支隊伍同場較勁。競賽項目多元，包括：「積木創客盃」以積木搭建科學原理，並導入基礎程式邏輯；「機關整合賽」結合風能、水能、太陽能、磁能與化學能，展現創新工程思維；「機器人任務賽」運用 AI 與程式控制，在限時內完成指定任務，考驗反應與精準度。

康橋國際學校在世界大賽奪下金牌，指導老師許評貴說，學生歷經長時間調校與模擬，在世界舞台靠「零失誤操作」贏得滿堂彩。作品將科學原理融入綠能設計，更以「環保、回收、再利用」為核心，獲評審高度肯定。

榮獲「機關整合賽國中組世界金牌」的謝昀希表示，準備過程中深刻體會團隊溝通與信任的重要性，每一次試錯都是更靠近成功的一步，能在國際獲獎，是對全隊最珍貴的肯定。勇奪「機器人任務賽基礎組世界金牌」的張頂倫分享，能與科創社夥伴踏上世界賽，是人生中最難忘的旅程。他期待未來有更多學弟妹能持續在國際舞臺上為臺灣寫下紀錄。