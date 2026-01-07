新北推動AI教育治理 優化行政效率及實踐適性教育

「經濟部AI應用規劃師初級鑑定」，共54人考取，全國政府機關第一

「AI教育 幸福ALL IN」專題報告

市長侯友宜肯定教育局以智慧治理支撐教育政策推動

全面落實「AI ALL IN」，在行政流程中妥善運用AI工具，形塑智慧治理體系，讓教育回歸本質

因應人工智慧快速發展，新北市教育局推動AI融入教育行政治理，今天（7日）在市政會議進行專案報告，說明在行政減量、人才培訓、AI倫理與資料治理四大面向的推動情形與實務成果。

市長侯友宜肯定教育局以智慧治理支撐教育政策推動，透過行政減量與制度優化，讓第一線學校與教師能專注於教育本質，為孩子打造更穩定、安心的學習環境，培養具備良好品德與關鍵能力、能因應未來挑戰的人才。新北市自2019年起全面推動AI教育，強調透過AI科技提升教學與行政效能，不僅有助於引導孩子適性發展，也兼顧數位品德教育，同時減輕教育行政人員的工作負荷。

廣告 廣告

市長侯友宜強調，教育局團隊雖然通過Gemini認證的比例是60%，比全國平均還高很多，希望在帶動過程當中，也要搭配SEL的社會情緒學習，讓孩子們在學校的校園能夠安全，不管是食安、環境友善以外，同時在這過程當中，更強調的硬體建設會全面搭配上來，AI教育的電腦，包括老舊校舍的更新，這都是市府要全力來推動的方向。

教育局表示，2026年將持續推動校園建設、幼兒園增班、課桌椅翻新、在地就學與技職教育等政策，並全面落實「AI ALL IN」，在行政流程中妥善運用AI工具，形塑智慧治理體系，讓教育回歸本質，為孩子打造高效且幸福的學習環境。