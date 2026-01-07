新北推動AI教育治理 2026擴大「AI ALL IN」

記者林普天／新北報導

為因應人工智慧快速發展，新北市教育局推動AI融入教育行政治理，今（5）日說明在行政減量、人才培訓、AI倫理與資料治理4大面向的推動情形與實務成果。市長侯友宜肯定教育局以智慧治理支撐教育政策推動，透過行政減量與制度優化，讓第一線學校與教師能專注於教育本質，為孩子打造更穩定、安心的學習環境，培養具備良好品德與關鍵能力、能因應未來挑戰的人才。

新北市教育局長張明文以「AI教育 幸福ALL IN」為題進行專題報告，說明「AI教育局」自2025年正式啟動後，逐步將AI導入行政日常，透過「AI會議淘金術」即時彙整意見、快速分析重點，協助政策聚焦；行政作業上，善用AI協助產出會議紀錄、新聞稿、計畫及簡報初稿，再進行潤飾，原本需半天至1天的流程，縮短至半小時完成，兼顧效率與品質。透過AI分析海量數據輔助決策，更能精準回應教育現場需求。在「知識傳承」、「智慧管理」、「對外服務」等面向廣為應用，使基礎行政耗時減少8成以上，並將人力釋放投入更具價值的政策與創新工作。

廣告 廣告

人才培育方面，教育局透過趨勢講座、基礎實作、新人訓練、種子培力及Podcast小課堂等5大增能管道，讓主管具備前瞻視野，也讓同仁能針對業務痛點靈活運用AI。目前各同仁已建置650個AI機器人，協助內部行政與對外諮詢，實現「人人都有AI秘書」。2025年90位同仁及校長團體報考「經濟部AI應用規劃師初級鑑定」，共54人考取，通過人數為全國政府機關第1，通過率達60%，高於全國平均38%；並且90位幹部全數通過Gemini AI認證，展現新北在公部門AI人才培訓上的領先布局。

在資料治理方面，「新北校園通APP－教育無『紙』盡、安全好便利」專案榮獲政府服務獎，累積下載突破85萬次，成為全國功能最完整、使用人數最多的教育型平臺。系統由訊息推播，進化為整合學生出缺席、成績、請假等校務數據，並持續導入AI員工、智慧圖書館等創新服務，展現數位轉型亮眼成果。

新北市長侯友宜肯定教育局以智慧治理支撐教育政策推動，透過行政減量與制度優化，讓第一線學校與教師能專注於教育本質，為孩子打造更穩定、安心的學習環境。(新北市教育局提供)