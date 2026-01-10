新北推動SEL融入文言文教學

當古代文學與現代心理學交會，文言文的學習模式不再侷限於刻板的背誦，而成為引導情緒理解的一扇重要入口。新北市教育局昨（十）日表示，該活動聚集了新北市七所高中的教師團隊，展示如何以系統化方式將社會情緒學習融入核心文言文課程，使古代經典的生命智慧成為學生因應壓力、調節情緒的重要學習資源。

新北市教育局副局長劉明超表示，推動SEL融入國語文課程的核心理念是「不增加額外課程負擔」，而是在現有的閱讀與討論中，有意識地幫助學生培養情緒識別、表達及調適能力。透過精心設計的教學轉化活動，文言文不再只是為考試服務的背誦材料，而是成為連結生活經驗的橋梁，啟發學生重新認識經典文學在現代社會中的價值與人文深度。

在教學現場，教師以SEL為基礎，設計多樣化的引導策略，讓學生能從文本探尋自我的情緒和決策能力。例如，在教授《赤壁賦》時，教師利用「情緒便利貼」和「情緒折線圖」工具，引導學生標記並分析文章中情緒波動的關鍵環節。

此次活動共發表了八篇結合SEL的優質教案，這些成果經過半年多的專業規劃與實際教學測試完成。參與計畫的學校包括海山高中、新北高中、清水高中、徐匯高中、南山高中和金陵女中等。

整個過程中，也透過臺師大的專家持續指導和交流，共同發展出具有研究基礎且可實際運行於課堂中的教學模式。金陵女中校長高亞謙表示，系統化整合社會情緒學習指標到國文課程中，不僅提升了學生對文本的深入理解，也讓他們更能應用於日常生活。

新北市教育局提到，自一一二年啟動SEL系統性推動計畫起，就率先於全國推出「縣市系統性推動指引」，截至目前已成功培養超過二百名種子教師。同時透過與其他縣市的專業對話持續深化交流，將SEL深度融入國語文課程，使學生在打好文學素養基礎之餘，也能培養心理韌性與同理心，逐步成長為理解他人且具備良好溝通能力的現代公民。