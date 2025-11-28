新北推參展補助明年首梯12/1受理 助企業拓展商機

新北工業會今年八月統籌十一家新北優質企業參加「2025台灣機器人與智慧自動化展」。（圖：新北經發局提供）

新北經濟發展局持續推動「鼓勵廠商國內外參展補助計畫」，明（一一五年）度補助分為二梯次，第一梯次將於今年十二月起開放申請。依展售活動地點及類型不同，個別參展最高補助新臺幣四萬元，組團參展每家最高補助八萬元。

經發局長盛筱蓉指出，計畫自一○四年推動以來，已補助逾二千七百五十家廠商，金額累計七千八百萬元。今年共核定三百一十一案，預估可創造逾十五億元商機。透過補助，企業得以降低成本並提升國際競爭力。

承豐精密工業今年五月參加「COMPUTEX 二○二五」，展出高性能連接器與高速技術方案，預期可帶動上看一千萬元商機。新北工業會於八月統籌十一家企業組團參加「台灣機器人與智慧自動化展」，展出智慧機械、精密零組件等，預估創造一億二千萬元潛在商機。另外，罡境電子於五月亮相「PCIM Europe 德國紐倫堡電力電子展」，聚焦電力電子元件與模組，預估交易金額達一千萬元。

經發局提醒，明年度第一梯次受理期間為今年十二月一日至一一五年六月十五日，凡參展活動期間介於一一四年十二月十六日至一一五年六月十五日廠商皆可申請，國外展覽最高補助四萬元，國內展覽最高二萬元，線上展覽亦可申請。若由工商團體組團補助額度可再翻倍。詳情請上新北市政府經濟發展局網站（https://reurl.cc/rZWoxZ）查詢。