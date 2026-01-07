新北推地籍稅籍一站式服務 地政局聯手金融農會築防詐網

248260107a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為了阻斷損失動輒上千萬元的房屋詐騙犯罪，地政局與稅捐稽徵處聯手祭出跨機關新制，即日起於全市正式推辦「地籍X稅籍異動即時通一站式服務」。此項措施打破了過去機關間的藩籬，讓民眾在辦理土地或建物異動通知時，不必再奔波於不同行政機關，只要在各地政事務所或稅捐分處的單一櫃檯，就能同步完成兩項守護財產的申請，建構出更即時且完整的不動產守護網。

地政局局長汪禮國指出，此服務機制早在114年11月就先於新莊、中和兩地展開試辦，當時便因省時省力且能即時防範非法移轉，獲得市民高度肯定。考量到不動產詐騙對家庭的衝擊巨大，有效整合資源並免去民眾奔波是提高不動產防詐的實質助益。因此市府決定將成功經驗擴散，從今年起將此便民防詐網絡擴大至全市實施，透過積極跨域合作，打造讓市民安心的服務體系。

地政局在完善制度的同時，也同步延伸防護觸角，繼先前與金融機構合作後，現更擴大結盟民間行庫，於全台ATM同步推播防詐宣導影片，並發動各區農會加入宣導。汪禮國強調，藉由民眾最頻繁接觸的金融服務管道，能有效拓展防詐訊息的觸及面。地政局期望透過公私協力，讓防詐服務走進日常場域，提醒民眾隨時掌握名下不動產異動情況，避免因資訊落差而導致財產損失。

地政局表示，透過115年全市推辦的一站式服務，結合多元宣導管道，形成制度與訊息並進的雙重防線。地政局地籍科科長王珮榕說明，民眾申請「地籍異動即時通」完全免費，且流程極為簡便，申辦時除了本人，還能額外設定一位信任的親友作為聯絡對象。當名下不動產進入登記「收件」階段，或「異動完成」時，系統便會即時傳送簡訊或電子郵件給這兩位收件人，確保權利人能第一時間察覺異常。

市府呼籲市民踴躍前往地政事務所或稅捐分處洽詢，透過簡易申請程序，即可為家園增添一份制度性的自動化保障。未來地政局將持續深耕基層，讓防詐意識落實在行政櫃檯與生活細節中，讓新北市民在熟悉的環境裡享有更安全、安心的居住與財產防護環境。

