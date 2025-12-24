新北推家庭教育輔導 陪家長讀懂孩子行為訊號

（記者陳志仁／新北報導）為強化學校對學生在校重大違規事件與特殊行為的支持機制，新北市家庭教育中心推動「家庭教育輔導計畫」；透過學校與家庭教育中心合作，提供個別化家庭支持，服務內容聚焦「看懂孩子、理解衝突、練習溝通、重建規範」四大面向，協助家長改善親子互動，重建正向家庭關係。

圖／面談室晤談（非當事人）。（新北市政府教育局提供）

家庭教育中心主任王瑞邦指出，實務中常見家長並非抗拒親師溝通，而是不知道該如何開始；孩子的偏差或衝突行為，往往反映內在壓力、挫折與求助訊號，當家長願意跨出第一步，與導師、學務處及輔導室同步合作，家校形成支持網絡，不僅能降低親子對立，也有助於孩子回到穩定的學習與生活節奏。

王瑞邦表示，113年度已協助229件個案，114年度提升至287件，服務量能逐年成長，顯示家長更願意主動求助、走進對話現場；強調孩子的行為問題並非單一處室能獨自承擔，家庭與學校必須同步調整步伐，個別化家庭教育的價值，在於整合親職支持與校內輔導力量，為家庭創造改變契機。

多位教師回饋，透過家庭教育介入後，家長回應度明顯提升，親師溝通更為順暢，學生行為也逐步改善；有家長分享，原本對學校的疑惑與不安，經家庭會談後轉為理解與合作，「原來學校是想幫助我和孩子都更好」，親子關係也在一次次對話中慢慢靠近。

新北市政府教育局局長張明文說，市府持續透過家庭教育檢核加分制度，鼓勵學校落實前端觀察、服務連結與後端追蹤，強化跨處室協作與資源整合，讓每個孩子與家庭在關鍵時刻都能被接住、被陪伴。

