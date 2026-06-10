新北推年輕型失智症職務再設計 協助穩定就業

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市65歲以上人口有82萬人，市府今天表示，衛生局長照處預算將近新台幣100億元，今年創新推出「年輕型失智症職務再設計」，協助失智者參與社會與適應職場穩定就業。

市府衛生局長陳潤秋今天在市政會議報告，新北市人口404萬人，65歲以上約82萬人；健康長者約占70%，衰弱風險（亞健康）長者約17%，失智失能長者約13%。衛生局建構連續照顧體系，希望讓長者有尊嚴在地安老。

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陳潤秋說，面對超高齡社會挑戰，市府整合醫療、社會福利及長期照顧資源，推動跨體系照顧網絡。日間照顧中心由24家增加至129家，失智守護站由312處擴增至5600處。

高齡長期照顧處處長林惠萍接受中央社記者訪問表示，失智症患者對病患、家人及社會都是高齡化社會很大的挑戰，今年推動失智照護「三大創新、一項擴大」措施。

她說，「失智共同照護中心」已增加為14處，除有專業個管師，提供綠色通道加速就醫，並為家屬量身規劃照護計畫、指導照顧技巧及轉介長照資源。衛生局也與交通局合作在共照中心周邊增設友善交通號誌，提升長者外出安全與通行便利性。

林惠萍說，對年輕型失智症也推職務再設計，協助維持參與社會，在職場穩定就業；另也推動失智友善商圈，結合淡水區、三芝區在地店家與社區力量，共同營造友善生活與消費環境。

至於擴大「社會處方」單位，從27處擴大為40處，結合醫療與社區資源，以非藥物介入模式強化社區支持體系，提升長者身心健康。林惠萍說，將近新台幣百億元預算多數應用在照顧人力與補助長者的社會參與，打造有溫度的城市。

市長侯友宜表示，高齡照護措施包括，健康長者在共融公園樂活，參與銀髮大學、老人共餐；亞健康長者可參與據點、巷弄長照站活動；失智失能長者在日照中心、失智據點、住宿式機構、在宅醫療等接受照顧。（編輯：李錫璋）1150610