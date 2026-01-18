新北推技職美學 投資1億升級「完美實習工場」勇奪四大國內外設計獎

三重商工機械科學生在實習工場學習智慧型機器手臂操作。（圖：新北市教育局提供）

新北市教育局十八日表示，推出「雙美未計畫」，以「雙語×美感×未來」為核心，改造三重商工、淡水商工及瑞芳高工的實習工場。專業設計團隊進駐，創造兼具教學、學習和產業質感的空間。三校改造成果獲得ＴＩＤ台灣室內設計大獎、日本GOOD DESIGN AWARD、德國iF室內建築大獎及美國ＩＤＡ國際設計獎，讓新北技職場域在國際舞台上展現設計實力，重新定義「實習工場」。

教育局指出，三重商工機械科結合ＡＩ與機器手臂，成立全國唯一的「AI 5.0人機協作育才中心」，並獲得多項獎項肯定；淡水商工電機科以「機電整合實驗盒」概念獲得德國iF室內建築大獎；瑞芳高工資訊科實習工場則榮獲美國IDA國際設計獎。這些改造提升了實作課程，讓學生在專業環境中學習。

「雙美未計畫」整合產、官、學、研資源，與多個專業機構合作，提升實習工場的外觀與功能，幫助技職學生應用所學。目前已完成十一處工場改造，涵蓋多個領域。二０二六年將投入一千五百萬元，專注於「未來產業」升級，引入新興課程，確保學生能力與就業趨勢接軌。

瑞芳高工資訊科二年級的林秦穎同學表示，改造後的電子電路實習工場氛圍更舒適，讓人更容易專注於技術研究。淡水商工電機科三年級的姚宇智同學也提到，新空間如同展覽館，光影效果佳，學習效率提升。三重商工機械科的蘇義于老師指出，優質環境能提升學生學習意願，改變外界對工科技職的刻板印象，讓學生在美感中培養專業態度。

教育局表示，「雙美未計畫」不僅涉及硬體整修，更是教育創新的重要一步。透過優化實習環境，讓學生在專業且美觀的空間中學習，逐步培養職人精神。新北市計劃在二０三０年前投入約一億元，改造三十間優質實習場域，並結合新興產業趨勢，提升學生的實作能力，為未來職場做好準備。