新北推新年春聯 「馬祥厚運」

新北市長侯友宜（中）27日發布新北市政府推出的「馬祥厚運」春聯，以吉祥詞意與台語巧思蘊含諧音「馬上好運」。（柯毓庭攝）

農曆春節將至，新北市長侯友宜27日發布新北市政府推出的「馬祥厚運」春聯，由新北市青年書法家楊承叡與設計師王景民攜手創作，以吉祥詞意與台語巧思蘊含諧音「馬上好運」，呼應即將到來的馬年。

侯友宜指出，從國語意涵來看，「祥」代表吉兆與福氣，「厚運」代表的是深厚而全面的祝福，不只是財運好、事業順，也祝福大家平安健康、家庭幸福，祝福馬年萬事順心、好運滿載。用台語唸，可以唸成「馬上好運」、「要最好運、也最好運」，象徵馬年來臨，好運即刻到位、財運福運齊至，寓意「馬年最好運」。

記者會上，侯友宜和祕書處長祝惠美、經發局長盛筱蓉及特別邀請的百歲人瑞開筆揮毫寫下「安駒樂業」四字，以「駒」寓意駿馬奔馳、城市前行，也用諧音代表了新北市府長期推動市民生活「安居樂業」，希望市政穩健推進、成果逐步累積，陪伴市民迎向安定、幸福的好日子。

新北市府也配合春節走春，推出「馬上賺錢」新春福袋，以旋轉木馬結合錢幣為主視覺，設計成可以轉動，象徵「轉錢」等於「賺錢」，呼應台語中「馬轉錢」即「欲賺錢」的吉祥諧音，馬匹造型上也貼上10元硬幣，象徵「馬上有錢」，祝福民眾新年一開始就財氣到位。

福袋畫面串聯新北從日到夜的山海城風貌，包含新北市知名景點野柳、淡江大橋、平溪，邀請全民「到新北轉（賺）一圈」，不僅感受城市魅力，也祝福大家「馬上賺錢、一路順行」。福袋背面則以3隻奔馳的馬與馬蹄圖樣組成「驫」字意象，象徵市政建設加速推動、馬不停蹄、步步向前，同時寓意馬蹄生金。

祕書處並表示，即日起周一至周五上班時間，在市府1樓西側服務台及新北市29個區公所開放民眾索取春聯；福袋配合市政活動及春節走春行程發送，相關資訊將公告於「我的新北市」官網。