新北推春節交通資訊懶人包 讓你順暢過好年





農曆春節即將到來，新北市交通局推出「新北市春節連假交通資訊懶人包」，提供春節期間新北市境內國道匝道管制、風景區及廟宇大眾運輸、2026新北燈會等活動交通資訊，讓你行的順暢，開心過好年。交通局交通安全科長李友欽表示，今年春節連續假期從2月14日起至2月22日，長達9天，國道自2月17日(初一)至22日（初六）每日0時至5時全面暫停收費。

此外，2月17日（初一）至19日（初三）每日5時至12時，國5石碇及坪林南向入口匝道封閉管制，建議往宜蘭方向用路人避開管制時段或改行駛台9線。提醒用路人出發前收聽警廣或利用1968網站、App查詢最新路況。

交通部公路局於今年春節連假期間推出共88條國道客運原票價6折優惠，另若使用電子票證搭乘國道客運路線、臺鐵、高鐵後，於10小時內轉乘在地客運路線或市區客運(高鐵快捷公車除外)，享一段票或基本里程免費優惠，市民朋友可多加利用。

交通局提醒新北市計程車春節加成收費將自春節連假前3天起，即自2月11日（三）0時起至2月22日（日）24時止共計12天，與北市、基隆同步實施，春節加收30元已計入跳表，請搭車民眾依跳表金額支付車資，並可於下車前索取乘車證明，當場確認收費金額；瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告春節運價收費。

另2026新北燈會將於2月20日至3月8日在新北大都會公園舉行，民眾可搭乘臺北捷運中和新蘆線或桃園機場捷運搭乘至「三重站」，再步行約3分鐘即可抵達會場，再次提醒大家多加利用捷運及公車前往賞燈，省去尋找停車位的麻煩。也呼籲春節期間聚會多，請勿酒後駕車及疲勞駕駛，並請務必遵守交通規則，平安順暢迎接新的一年。

