▲農業局在樹林區彭福國民小學舉辦「收集吧！松果兒農村水保任務」農村水保創意網頁線上遊戲競賽，將環境永續理念向下扎根。（圖：新北市農業局提供）

為使水土保持觀念深入校園並持續向小學深耕，致力於透過教具及創意遊戲的方式推動校園水保教育，於日昨在樹林區彭福國民小學舉辦「收集吧！松果兒農村水保任務」農村水保創意網頁線上遊戲競賽，學生在遊戲競賽過程中，以邊玩邊學的方式學習水土保持知識，將守護農村與環境保護的理念向下紮根。

為翻轉繁瑣艱澀的水保知識，農業局近年來持續以多元化宣傳水土保持知識，除了定期舉辦水土保持宣導活動聯展，向民眾傳達水保的重要性，並開發設計水保教具，將艱深的知識轉化為輕鬆易懂的基本觀念，更容易融入民眾日常生活。為了使水保教育能夠進一步向下紮根，結合農村社區辦理親子水保體驗營，讓親子可以有機會走入農村探訪水土保持設施，以輕鬆方式學習有關知識。

彭福國小校長林顯宜表示，農業局辦理之水保校園遊戲競賽，讓學生在遊戲中以寓學於樂的方式，學習水土保持及農村環境保護觀念，在遊戲競賽過程中需要手眼協調和動腦思考，可以學習到很多有關水土保持的重要知識，相信此次參與的學生會改變其對水保艱深難懂的刻板印象，期許農業局明年亦能於彭福國小辦理相關水保活動，讓更多學生了解在日常生活中做好水土保持的重要性。

另參與遊戲競賽的黃姓學生表示，水保網頁遊戲刺激好玩，還有豐富的角色成長系統，幫助玩家更容易進行闖關，在遊玩過程中可以學習到哪些行為可以幫助水土保持，進而學到水土保持的知識，整個遊戲過程需要手腦並用，真的趣味無窮。

新北市農業局簡任技正洪勝雄表示，水土保持知識宣傳有其必要性，新北市農業局會繼續將水土保持教育於校園深耕，持續進入國小進行校園宣導，以多元化的方式推動水土保持觀念，將理念持續向下紮根，讓全民共同守護新北市山坡地，實現「農業健康市，水保進行式」的願景。