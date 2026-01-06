新北推校園食農資源 十二年課綱融入教案

阿三哥農莊以茶園及農地復育為核心，引導學生認識作物生產與飲食文化。(圖說:新北市農業局提供)

▲阿三哥農莊以茶園及農地復育為核心，引導學生認識作物生產與飲食文化。(圖說:新北市農業局提供)

新北市農業局六日指出，新北市積極推廣食農教育，農業局設立食農教育示範場，並協助在地農漁民開發具特色的專屬課程，同時將十二年國教課綱核心素養融入其中，使這些教案成為學校課程可直接運用的學習資源。截至二０二五年，新北市已完成十處教案製作，累計推出二十一套教案供校內外多元使用，逐步增強食農教育的推動能量。

為提升教案的教學效能與實用性，農業局指導食農教育場域將課綱核心素養轉化為實地觀察、操作體驗及討論式學習。學生可在真實的環境中探索與思考，教案涵蓋主題包括農業生產、飲食文化、環境保護及永續發展概念。因應不同學生的學習需求，活動設計注重靈活性，為教師提供課堂及戶外教學的便利資源，提升各類教學情境下的實用與延展可能性。

廣告 廣告

目前新北市已有超過六十處食農教育場域，被納入相關推動資源供學校與大眾參考使用，其中十處場域更通過「特色農業旅遊場域認證」，結合教育與休閒功能，帶來雙重價值。例如淡水區的「阿三哥農莊」以茶園復育和友善耕作導覽為主題，幫助參訪者了解作物生產與飲食文化。

貢寮區的「鮮物本舖」結合循環海水養殖理念，設計九孔等水產體驗活動，展現永續漁業的實務應用；淡水「樹林口農場」則透過茶籽採收與茶油製作體驗，引導參與者認識農業、生態保育與飲食文化間的聯繫，成為學校戶外教學及親子共學的理想場景，讓食農教育真正融入日常生活中。

新北市以「食現新北，種下未來」為願景，從課程推廣、場域輔導到師資培訓，多面向推進相關工作，進一步結合食農教育與特色農業旅遊資源，開發貼近校綱與生活情境的教育內容。未來將持續打造全民參與、跨世代共學的食育力城市，朝向實踐永續農業發展與共好社會的目標邁進。