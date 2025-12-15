新北推毛寶貝「三好習慣」 即起打疫苗還能抽好禮

〔記者羅國嘉／新北報導〕12月15日是世界強化免疫日，新北市動物保護防疫處呼籲飼主從日常照護做起，透過簡單卻關鍵的生活習慣，為家中毛寶貝打好免疫基礎。動保處獸醫師分享「每天曬太陽、每週梳毛、每年健康檢查」3大原則，協助提升寵物免疫力、降低疾病風險，讓毛寶貝健康長伴。另外，即日起至12月31日推出狂犬病疫苗施打活動，打疫苗並完成指定任務，還可抽好禮。

動保處獸醫師林子筠指出，守護毛寶貝健康可從3個面向著手。首先，不論飼養犬貓或其他寵物，飼主都應為毛寶貝找到1位可信任的「家庭獸醫師」，並安排每年定期健康檢查，依獸醫建議補強疫苗，及早掌握健康狀況。其次，良好的飼養環境除需提供充足飲水與飼料，也應讓寵物每天有約30分鐘的曬太陽時間，避開正中午與直射陽光。

林子筠說，適度日照可促進維生素D合成、刺激血清素分泌，有助維持皮膚毛髮健康，並舒緩壓力、穩定心理狀態；第三，透過撫摸與梳毛等日常互動，不僅能增進人寵關係，也有助改善皮毛健康，並及早發現腫塊、皮膚寄生蟲或疼痛部位等異常狀況。

動保處長楊淑方表示，為鼓勵飼主完成預防注射，即日起至12月31日推出狂犬病疫苗施打活動，凡帶毛寶貝完成狂犬病疫苗注射，並於動保處臉書粉絲專頁完成指定任務，即可參加抽獎，有機會獲得新北幣500點，共計200個名額。

楊淑方說，照顧毛寶貝健康是每位飼主的責任，當發現寵物出現不適，應即時就醫治療。只要多花心思做好疾病預防與日常照護，就能提升動物生活品質。愛牠，就從基本的健康管理與疫苗防疫做起，讓毛寶貝在溫暖的家庭中安心成長。

