新北推水陸雙遊程近距離賞淡江大橋 27日首航

（中央社記者曹亞沿新北17日電）新北市立淡水古蹟博物館與十三行博物館推出水陸雙遊程，路線涵蓋淡水河兩岸古蹟導覽，也能包船近距離欣賞淡江大橋，首發團27、28日啟航，19日上午開放報名。

新北市立淡水古蹟博物館發布新聞稿，淡水古蹟博物館與十三行博物館共同推出「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊程，以淡江大橋為主軸串聯淡水河兩岸，將從12月27日起一路航行至明年6月。

館方指出，遊程涵蓋11條路線，包括淡水半日遊的「洋務之路、戰役之路、發達之路、和風之路」，八里半日遊的「十三漫遊、文化輕旅、甜蜜行旅、生態輕旅」，以及橫跨兩岸的全日遊。所有路線皆可搭乘包船出航，以最近距離欣賞世界最大跨徑單塔不對稱斜張橋淡江大橋。

淡古館長蔡美治表示，淡江大橋不僅是重要交通建設，更是連結淡水歷史脈絡與當代城市發展的新地標。這次水陸雙遊程以「橋」為主軸，結合陸上古蹟導覽與水上航程，引領遊客從不同視角重新認識淡水。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，十三行博物館響應低碳永續政策，化身八里「綠色旅遊」起點，並安排造訪全台唯一考古咖啡廳「13 CAFÉ」，用味蕾記憶在地風味。

水陸雙遊程首發團將在27、28日出發，每人299元，共96個限量名額，19日上午10時在淡古、十三行博物館官網開放報名。（編輯：李亨山）1141217