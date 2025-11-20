新北推生態服務給付成果 投資生物多樣性讓保育類再現農田

新北市府農業局「一一四年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」成果展登場，現場邀請百名合作農友、各區農會交流分享經驗。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府農業局「一一四年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」成果展二十日登場，展現五年來將水田、水梯田營造為動植物共榮共存棲地的推動成果；農業局長諶錫輝並頒發感謝狀予協助計畫推動的五名資深農友。現場並邀請一一０名合作農友、農業部林業及自然保育署及各區農會交流分享經驗，期望將計畫推動至更多田區，守護生態保育棲地。

農業局指出，新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付計畫自一一０年起推動，透過給予農友生態薪水輔導改用友善農法種植作物，如不使用除草劑、毒餌、維持田區全年湛水、營造草生田埂等，進而達到維護生態保育棲地的目標。

農業局表示，此項計畫獲得各區農民廣泛認同，合作農友人數與輔導農田面積年年攀升，今年首度突破百名農友加入，是一一一年的十倍，輔導農田逼近六十公頃，廣布萬里、金山、石門、三芝、雙溪、貢寮六區。二十日成果展現場有超過百名農戶齊聚一堂，透過影片、展覽與座談交流，見證五年來新北在農田棲地保育與永續農業實踐上的努力與成果。

種植茭白筍的金山區農友陳長欽分享，他與父親在陽明山腳下經營友善耕作農田，堅持完全不使用化學農藥，因此田區常吸引山豬、山羌等野生動物前來「光顧」，甚至在收成前就被牠們先享用，展現對自然共存的包容與尊重；他今年更驚喜發現田區裡出現許多過去未曾見過的物種，包括黃嘴角鴞、台灣藍鵲、柴棺龜及無霸勾蜓等多種保育類與環境指標物種，象徵這片土地的生態品質極為優異、環境潔淨無汙染。

農業局長諶錫輝表示，新北市持續推動生態服務給付政策，不僅是對生物多樣性保育的投資，更是據以建構綠色農業與永續發展的重要基石；期透過農友的實際行動與長期參與，讓更多民眾認同生態保育不只是口號，而是與生活息息相關的日常實踐。