新北推生態服務給付 見證農田棲地保育與永續農業努力與成果





新北市農業局今（20）日舉辦「114年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」成果展，展現5年間將水田、水梯田營造為動植物共榮共存棲地的推動成果，農業局長諶錫輝頒發感謝狀予協助計畫推動的5位資深農友，現場邀請110位合作農友、農業部林業及自然保育署及各區農會交流分享經驗，期望可以將計畫推動至更多田區，守護新北市獨特的生態保育棲地。

新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付計畫自110年開始推動，透過給予農友生態薪水輔導改用友善農法種植作物，例如不使用除草劑、毒餌、維持田區全年湛水、營造草生田埂等，進而達到維護生態保育棲地的目標，計畫獲得各區農民廣泛認同，合作農友人數與輔導農田面積年年攀升，今(114)年更首次突破百位農友，是111年的整整10倍，且輔導農田逼近60公頃，廣布萬里、金山、石門、三芝、雙溪、貢寮6區。今日現場超過百位農戶齊聚一堂，各個田區皆為生態豐富的樂土。透過影片、展覽與座談交流，共同見證5年來新北市在農田棲地保育與永續農業實踐上的努力與成果。

廣告 廣告

種植茭白筍的金山區農友陳長欽說，與父親在陽明山腳下長年悉心經營友善耕作農田，堅持完全不使用化學農藥，因此田區常吸引山豬、山羌等野生動物前來「光顧」，甚至在收成前就被牠們先享用，秉持著「這些土地本來就是牠們的，我們只是一起生活在這裡」的精神，展現對自然共存的包容與尊重。今年更驚喜發現田區裡出現了許多過去未曾見過的物種，包括黃嘴角鴞、台灣藍鵲、柴棺龜及無霸勾蜓等多種保育類與環境指標物種，象徵這片土地的生態品質極為優異、環境潔淨無汙染。

農業局長諶錫輝表示，新北市持續推動生態服務給付政策，不僅是對生物多樣性保育的投資，更是據以建構綠色農業與永續發展的重要基石。透過農友的實際行動與長期參與，讓更多民眾認同生態保育不只是口號，而是與生活息息相關的日常實踐。

農業局除了透過生態服務給付政策保護原生種重要的棲地，同時也長期致力於推動復育原生種和移除外來種工作，今年更啟動金瓜寮溪及柴棺龜生態調查，藉由各個計畫多管齊下，恢復農田、森林及溪流生態系機能，打造生態新北、三生永續的榮景。

更多新聞推薦

● 新北大漢溪濕地 化身為鳥類五星級度冬天堂