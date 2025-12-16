新北推生活式交通安全宣導 侯友宜：安全落實每一天

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府今（16）日召開道路交通安全會報，公布114年度「生活式交通安全宣導」成果；市府宣導小組以「交通安全在生活的每一刻」為主軸，透過市場、公園、捷運站及宮廟等生活場域，結合多元媒體推播，深化「停讓文化」，讓交通安全自然融入市民日常。

圖／新北市政府於公車候車亭設置交通安全宣導視覺，透過生活化場域強化用路提醒，推動「友善新北，從停讓開始」行動。（新北市政府新聞局提供）

新北市長侯友宜表示，交通安全不只是標語，而是要落實在每一位市民的日常行動中；市府跨局處總動員，讓每一位用路人都能在生活場景中，接收到交通安全提醒，只要行經路口能確實「慢、看、停」，就能有效減少事故的發生，守護每一段安全旅程。

宣導小組指出，為達成交通部「道路交通事故零死亡」的願景，新北市持續強化高齡者、行人及機車族群等高風險對象的安全宣導；依最新統計資料顯示， 114年8月新北市每十萬人死亡數較去年同期下降，顯示生活式宣導模式已逐步發揮成效。

新北市政府新聞局也以創新方式推動宣導，首創設計「交通平安小神衣」，於宮廟等長者聚集場所發放共計8,000件，廣獲好評；並攜手人氣IP「柴語錄」，以及網紅紅豆妹、秀秀子合作拍攝宣導影片，透過貼近民眾的角色與語言，提升交通安全訊息的傳播力。

同時製作布條、關東旗、海報與塗鴉卡等文宣品，於農漁會、公有市場、學校、運動中心及捷運站等場域露出，讓宣導緊貼市民生活動線；另結合「我的新北市」LINE官方帳號推出互動遊戲「你是哪種城市守護者？」透過線上互動鼓勵市民參與交通安全推廣，讓社會大眾更加重視道路安全。

新聞局長李利貞說，新北市以「生活式交安宣導」作為創新模式，讓交通安全成為生活的一部分；未來將持續透過跨局處合作，滾動式調整宣導策略，讓正確用路觀念在日常中自然養成，落實「友善新北，從停讓開始」的城市精神。

