新北推產業AI化 媒合會4/22登場

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【記者葉柏成／新北報導】面對全球產業升級與數位轉型浪潮，新北市政府積極協助企業導入人工智慧（AI）技術，將於4月22日舉辦「115年度新北產業AI化輔導計畫說明暨交流媒合會」，集結45家優質AI服務供應商，展示多元應用解決方案，並採預約制進行精準媒合，協助企業加速升級、提升競爭力，搶占智慧轉型先機。

經發局長盛筱蓉表示，隨著數位經濟快速發展，AI已成為企業提升營運效率與創造價值的重要引擎。市府持續透過多元輔導機制，協助企業降低導入門檻，加速智慧化進程，強化在地產業競爭優勢。新北市並率全國之先推動「新北產業AI化輔導計畫」，嚴選具實績的AI服務團隊，提供涵蓋市場洞察、營運管理及AI助理等10大應用領域，透過媒合與輔導雙軌並行，協助製造、零售及物流等產業邁向智慧升級。

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她指出，此次媒合會主打「精準對接、實質補助、專家解析」三大亮點。現場安排一對一深度洽談，讓企業能快速找到適合的AI解決方案；同時提供專案輔導與經費補助，降低導入初期成本負擔。

此外，活動邀請台智雲AI超算加速器計畫執行長周秉輝，分享AI導入實戰策略，解析申請流程與資源運用關鍵，協助企業掌握轉型契機。