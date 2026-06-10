新北推薦29場大型主題活動，到新北玩一「夏」！
「2026福隆國際沙雕藝術季 環球夏日沙雕派對」今年結合環球影城品牌元素，透過全球知名電影與動畫角色打造主題沙雕作品，營造充滿歡樂感與沉浸感的夏日沙雕世界。
【旅遊經 洪書瑱報導】
新北市擁有豐富的河濱、海岸、山城與都會景觀，新北的夏天究竟有多場精彩活動呢？新北市在「2026 Fun新北Play一夏」中，以「一座城市、多種夏日玩法」為核心理念，推薦超過29場大型主題活動，民眾不妨來感受新北多元魅力一「夏」，來場夏天的感官旅行。
「2026 Fun新北Play一夏」夏季系列活動發布記者會，聯合宣傳新北市今夏最豐富、多元的觀光活動內容。
※.新北的夏季觀光6月至9月系列活動，活動內容豐富多元，為民眾分為五大類──
一、夏日活力音樂：
「2026新北市河海音樂季」今（115）年打造四大主題音樂舞臺，橫跨經典復古民歌、新興原創音樂、多元族群樂曲及都會流行歌曲，展現新北多樣的音樂樣貌。(圖為資料照)
音樂展演與藝文演出，讓民眾盡情享受音樂浪潮，包括：「新北夏至音樂節」、「藝向新北城市共榮—三鶯線通車系列活動」、「新北市河海音樂季」、「新北市生音藝術節」及「新北市永和仲夏夜之夢」等。
「2026新北市河海音樂季」今（115）年打造四大主題音樂舞臺，從山海河岸一路延伸至都會河濱，以音樂串聯城市風景，音樂風格更橫跨經典復古民歌、新興原創音樂、多元族群樂曲及都會流行歌曲，展現新北多樣的音樂樣貌，邀請民眾跟隨每一場的音樂節奏，感受滿滿的夏日河海音樂魅力。
二、大眾熱門活動：
「2026北海潮與火」將自然景觀、火舞展演及藝術裝置結合，呈現北海岸在地景觀日夜不同風情。(圖為資料照)
深受民眾喜愛的「野柳石光夜訪女王」、「深澳鐵道自行車 燦爛夏夜山海騎『星臨騎境』」、「九份紅燈籠祭」、「北海潮與火」及「仲夏繽紛樂」等活動。
三、沉浸式光影藝術融合山海景觀：
打造專屬新北的夏夜浪漫氛圍；國際級的沙雕藝術展演「福隆國際沙雕藝術季—繽紛浪潮．FULON酷夏派對系列活動」、「福隆國際沙雕藝術季 環球夏日沙雕派對」及「八里城市沙雕展」。
四、在地農漁產與特色旅遊：
帶領民眾深入新北在地風景、品味特色美食的「戀戀雙溪荷所在—荷花節行銷推廣活動」、「萬里區山海線旅遊—海線旅遊」及「新北海派—深澳小卷季」。
五、文化體驗：
「2026三峽藍染節」今年以「藍染夢幻樂園」為主題，展演藝術裝置，還有親子劇團表演、百人同染、文創市集及藍染主題特展等，歡迎大家來一趟藍染藝文之旅。(圖為資料照)
透過地方藝術與創生，充分展現當地文化與藝術能量，包含：「烏來觀光季系列活動－溫泉趣．泰雅情 漫遊烏來小旅行」、「新北南島文化節」、「新北山客尞尞客庄產業節」及「新北市原住民族聯合文化活動」等多元族群文化展演，帶領民眾感受新北豐厚的人文底蘊，而「礦山藝術季」及「三峽藍染節」。
「2026板橋夏日嘉年華」帶來精彩的藝文表演和燈飾展示，活動現還有體驗活動及趣味市集，歡迎大小朋友七月到板橋府中廣場感受滿滿異國風情。(圖為資料照)
值得一提的是──今(115，2026)年皆與人氣IP合作，打造充滿童趣與創意的戶外沙雕展覽；結合運動與探索體驗的「探旅新北—定向越野活動」及「GOLD TRAIL淘金越野」，帶領民眾穿梭城市與山林，感受戶外奔跑魅力！暑假期間最FUN電的體驗活動也不能錯過，「職想玩透透—觀光工廠輕旅行」、「板橋夏日嘉年華」、「新北市115年度週末藝術秀」、「新北市兒童藝術節」及「新北國際街舞大賽」等系列活動，提供親子同遊與各年齡族群多元娛樂選擇。民眾今夏不妨一起走進新北，解鎖城市山海風情，留下美好的夏日回憶。
相關訊息可至新北市觀光旅遊網(https://newtaipei.travel)或新北旅客臉書粉絲專頁、新北旅客官方IG、新北市河海音樂季臉書粉絲專頁查詢！
以上圖片：新北市政府觀光旅遊局提供
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