新北推認養後訓犬課程 讓被認養的狗狗更安心

（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市動保處今天表示，狗狗被認養後，可能在新環境出現緊張不安狀況，特別推出「認養後訓犬課程」，以協助飼主順利迎接新成員，協助被認養的犬隻都能擁有一個溫暖的家。

動保處今天發布新聞稿表示，許多狗狗在認養初期出現吠叫、逃脫、緊張、自我保護等行為，其實多源自不安、陌生環境、習慣改變等因素，並不是「不乖」或「故意」。

動保處說，認養後適應期是建立關係最重要的時間點，飼主越早掌握正確方法，動物越能快速穩定，避免因誤解造成壓力累積。協助飼主順利迎接新成員、降低認養後退回情形，特別推出「認養後訓犬課程」。

動保處表示，凡向動物之家認養犬隻的飼主，如遇狗狗行為或教養困擾，都可優先安排至毛寶貝生命教育園區接受犬隻行為課程；若認養3個月內出現嚴重行為問題，也可依狀況安排訓犬師到府協助，減輕飼主壓力，以及協助每隻被認養的狗狗都能擁有一個溫暖的家。（編輯：張銘坤）1141217