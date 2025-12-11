新北推靈性照顧課程 長輩透過「五道」釋懷陳年心結

新北市府社會局推出晚美人生開設「靈性照顧」培訓種子教師，昨日社會局長李美珍和瑞智社福基金會董事長徐文俊頒發種子老師證書。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

一名阿嬤因小時候頑皮，偷打開男同學的便當盒，發現裡面只有幾根蘿蔔，致該男同學在第二堂課就躲在教室一旁趕緊把便當吃完，生怕同學取笑。五十年來阿嬤為了此事耿耿於懷，內心總覺虧欠，聽聞該男同學往生，阿嬤更是難過；直到她參加據點「晚美人生」靈性照顧課程，在老師的引導下說出這段陳年往事，老師要她將想說的話寫入卡片，然後放入天堂信箱，做完道歉、道別後，阿嬤的心總算平靜下來。

面對超高齡社會的海嘯，長輩的平均餘命均大幅提高，新北市府社會局為推動身、心、靈的全方位照顧，一一二年起與瑞智社會福利基金會合作推動「靈性照顧」課程，迄今辦理十一場靈性講座及十六場工作坊、八場培訓課程，累積受益人次達一九七八人。其中五十八名學員完成兩階段的專業課程及實習，十一日上午由社會局長李美珍授證，成為「靈性照顧」種子老師。

廣告 廣告

瑞智社會福利基金會董事長徐文俊醫師指出，靈性照顧談的是「五道人生」，包括道謝、道愛、道歉、道別和道路，前四項很容易明白，卻不容易做；最後一項道路，則指一個人的信仰。

徐文俊表示，學會這五道，第一個受益的是自己，要先愛自己才能愛家人，擴及愛社區、愛社會。他目前還是臨床醫師，發現有些病是超乎藥物所能治癒，有時必須將病人的悲傷透過淚水帶出來，心打開了，被觸摸到了，才能獲得療癒，因此淚水是有力量的。

參與培訓的中華培愛全人關懷協會新莊據點主任陳嫣姿表示，學會了五道人生，引導長輩先從道謝、道愛開始，最難說出口的是道歉，像上述阿嬤願意說出放在心底五十年的心事，並透過親筆表達對該名男同學的歉疚，終讓阿嬤釋懷了。

社會局長李美珍表示，新北市高齡人口已突破八十萬大關，社會局從幾年前就開始推動「晚美人生」，開設「靈性照顧」課程，並培訓種子老師，未來種子老師將深入社區據點，或在松年大學裡安排相關課程，引導長輩學習「與自己和好、與他人和好、與至高者連結」的五道人生，並探索生命的深層意義。