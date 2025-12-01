新北推「十大友善樂齡政策」 侯友宜：打造高齡友善城市

新北市長侯友宜表示，新北市積極推動「十大友善樂齡政策」，並於明（115）年1月1日成立「高齡長期照顧處」。（圖／取自新北市政府網站）

新北市政府於今（1）日舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，新北市長侯友宜出席時表示，新北市積極推動「十大友善樂齡政策」，並於明（115）年1月1日成立「高齡長期照顧處」，整合跨局處資源，將新北市打造為高齡友善城市。

侯友宜指出，新北市高齡人口今（114）年已達80萬人，佔全市人口的20%，正式邁入超高齡社會。為了讓長輩在地安養樂活，市府持續推動「十大友善樂齡政策」，包含布建「銀髮俱樂部」1,400多處及「社區照顧關懷據點」達633處，讓關懷深入鄰里，更於今年達到全市120家「日照中心」的里程碑，明年目標達130家。

此外，新北市府表示，市府升級敬老愛心卡服務，率先六都首創長照處，推動「學習無齡城市共學」、「全齡社宅」、「職場續航力銀向新職涯」、「新北好友行樂齡無距離」等政策，同時推出全齡電競銀髮專班等各類課程，提升長輩社會參與，跨世代一起學習成長。

社會局說明，活動由新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會以「楊門女將」故事短劇開場，隱喻「愈老彌堅」的精神，現場還有青銀共舞及動健康等表演展現長者活力，同時聯合15個局處、社區及協會等，透過遊戲闖關與美食分享等方式，讓長輩們了解各項友善樂齡資源。

