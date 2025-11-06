新北推「左流右新」接種站 長者打疫苗抽iPhone 17

（記者陳志仁／新北報導）秋冬傳染病威脅升溫，新北市政府衛生局於11月1日起，擴大流感及新冠疫苗接種對象至50歲以上成人，並鼓勵市民「左流右新」一次接種2款疫苗，輕鬆獲得雙重防護力。

圖／新北市政府衛生局鼓勵50歲以上市民「左流右新」，同時接種2種疫苗，一次輕鬆獲得雙重保護。（新北市政府衛生局提供）

衛生局局長陳潤秋表示，為提升接種便利性，市府攜手全聯及家樂福建立「左流右新」接種站，邀請民眾踴躍前往接種，還可獲得健康禮1份；此外，65歲以上長者更可參加「接種流感尬新冠，新北長者好禮抽」的抽獎活動，有機會將iPhone 17 Pro Max帶回家，健康與好運一次到手。

新北市除由衛生所與合約院所提供「隨到隨打」服務，也特別在社區量販店設置臨時接種站，包含三芝、泰山、中和、土城、新店、林口、樹林與淡水等9個地點，提供市民免費接種，數量有限，送完為止；提醒免疫力較弱的長者，若感染流感或新冠病毒，恐引發重症甚至危及生命，建議盡速接種。

衛生局指出，接種疫苗後約2週才能獲得足夠保護力，請符合公費接種對象的市民朋友，儘早前往合約院所或社區接種站接種，保護自己與家人健康；符合公費接種資格的市民可透過「新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點查詢系統」掌握最新時程與地點，保護自己，也守護家人健康。

