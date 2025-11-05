新北推「新住民教育培力計畫」 打造友善國際化校園

新北市教育局攜手明志科技大學在上月31日舉辦「走入台灣，翻轉新人生—新住民語文教學的夢想舞台」多元文化教育論壇，邀請5位來自東南亞的優良新住民語文支援教師與3位新二代種子老師現身分享。（新北市教育局提供）

新北市教育局攜手明志科技大學在上月31日舉辦「走入台灣，翻轉新人生—新住民語文教學的夢想舞台」多元文化教育論壇，邀請5位來自東南亞的優良新住民語文支援教師與3位新二代種子老師現身分享，交流如何在課堂上以母語傳愛、以文化連結，翻轉孩子的學習視野。

明志科技大學通識教育中心主任蒲彥光指出，新北市新住民人口逾11萬人，居全國之冠。明志科大透過USR計畫與教育局及學校合作，研發母語圖卡、文化繪本，鼓勵新住民家庭與第二代勇敢發聲，讓理解與包容成為社會的日常。

在論壇上，印尼籍老師慕雅妮分享，她從識字班學起，只為「聽懂孩子說的話」，沒想到這段學習旅程讓她找到教學天賦。當學生親手以印尼文寫下「生日快樂」送給媽媽時，她深深體會語言不只是工具，更是愛的橋樑。

越南新二代黃鴻鈞則身著親手縫製的「奧黛」登台，他自嘲來自「苦瓜家庭」，但母親以堅毅養家，讓他學會以母語為榮。從曾被質疑到勇敢擁抱身分，他告訴學生「你不需要成為誰，只要記得自己是誰。」

教育局表示，文化是根、教育是光，未來將持續攜手產官學界推動「新住民教育培力計畫」，從師資培訓、教材研發到課程推廣，培育更多多元文化教師與課程創新者，打造尊重、友善、國際化的校園，讓多元成為新北最美的教育風景。

