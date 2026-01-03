新北推一日大學生 國高中生前進大學探索未來

元培醫事科大我們與藥的距離生技製藥營隊 (新北教育局提供)

為協助學生探索興趣、提早認識未來學習方向，新北市教育局推出「一日大學生」計畫，攜手25所大專校院，規劃76場跨域營隊，提供約2,800個名額，邀請國中及高中職學生走進大學校園，提前體驗多元學習樣貌。合作學校涵蓋國立成功大學、淡江大學、亞東科技大學、致理科技大學、元培醫事科技大學、耕莘健康管理專科學校、景文科技大學等，讓學生在寒假期間展開深度探索。

教育局表示，「一日大學生」營隊課程緊扣未來趨勢與產業需求，內容涵蓋人工智慧、資訊工程、無人機實作等科技應用課程，培養學生數位素養與問題解決能力；醫護與生技體驗則結合臨床護理、藥學基礎與情境模擬，引導學生認識醫療專業的實務面向；設計藝術與傳播類課程融合數位影像、工藝創作與內容表達，強化美感與創意能力；航空、餐旅與觀光路線，則從航空服務、餐旅經營到飯店管理實務，全面拓展學生的職涯視野，讓寒假成為最有深度的探索時光。

泰山高中教務主任衡寶龍指出，教育不只是分數的競逐，更重要的是協助學生找到適性發展方向；透過跨校、跨域的實作體驗，學生能在真實情境中累積具體成果，並轉化為學習歷程的重要素材。元培醫事科技大學校長王綮慷表示，校方規劃AI投資、生技製藥、寵物照護及醫務管理等課程，以小班互動與情境模擬為核心，幫助學生對醫護與生技領域建立更具體、深刻的理解。

學生回饋也顯示營隊帶來實質收穫。曾參與暑期營隊的泰山高中電子科學生林柏鈞分享，透過實作課程，首次將AI工具應用於真實任務，讓他更確立未來朝向大數據應用發展的方向；鶯歌工商陶瓷工程科學生黃品馨則表示，設計影像營隊讓她完整經歷分工、創作到發表的過程，不僅提升剪輯與視覺呈現能力，也讓作品成為學習歷程的重要亮點，對升學面試相當加分。

教育局指出，新北市將持續整合大學與產業資源，協助學生在探索中累積實力，讓「現在學的，就是未來用得到的」。期盼透過「一日大學生」計畫，引導學生提早認識自我、看見方向，把興趣摸清楚、把能力存起來，為未來提前加值，讓寒假成為最具投資效益的學習時光。