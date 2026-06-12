新北推AI升學輔導服務 陪伴國九生適性選填志願

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新北推AI升學輔導服務 免費陪伴國九生適性選填志願（記者王芓諭攝）

新北推AI升學輔導服務 免費陪伴國九生適性選填志願（記者王芓諭攝）

新北市教育局推出「艾老師AI升學輔導教練」服務，自會考成績單寄送後至6月30日志願選填截止前，透過「AI升學輔導教練」，免費提供全市2萬8,930名國九學生及家長即時、個人化的升學諮詢服務，協助學生依興趣、能力及未來發展方向，找到適合自己的高中職及五專進路。

國中教育會考成績公布後，志願選填進入關鍵階段，教育局長張明文表示，過去都是用人工的方式透過電話、老師輔導、家長經驗等花費很多人力，為降低學生及家長蒐集與理解升學資訊的負擔，今年結合大學問網站、國立宜蘭大學，並由蓋亞資訊協助導入Google Cloud技術支援，建置艾老師AI升學輔導公共服務，透過AI升學輔導，讓每一個孩子針對他的適性發展、適性選校一個很重要的建議。

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碧華國中學生何宥均表示，因為每間學校分數都不一樣，再加上交通方面也有一些考量，因此艾老師AI升學輔導讓他了解學校交通、成績落點或是校內社團，方便自己選填學校，像是對音樂有興趣的就可以去對音樂社團發展性比較好的學校、對體育有興趣就可以去體育資源比較豐沛的學校。

大學問網站執行長魏佳卉說明，AI升學輔導教練整合歷年招生名額、錄取標準及比序規則等資料，將複雜升學資訊轉化為清楚的選校建議。國立宜蘭大學校長陳威戎也表示，團隊負責RAG知識檢索架構研發，整合招生簡章、課綱文件、學校資料與通勤資訊，讓AI回覆更具準確性與參考價值。蓋亞資訊執行長吳炳鈞則表示，服務採用Google Cloud企業級架構，可支援大量學生與家長同時上線使用，並兼顧資訊安全。

教育局指出，「艾老師AI升學輔導教練」整合適性選校、超額比序積分試算、通勤規劃及獎助學金資訊等功能，可協助學生了解普通高中、技術型高中及五專差異，掌握各校課程地圖、辦學特色與專業群科方向，並依學生會考成績、興趣性向及就學需求，提供志願選填參考。