新北推AI孵化布局助攻新創 青年募資破3億元

景氣更迭快速，如何洞察未來趨勢將掌握先機，外媒CNBC報導，勞工統計局（BLS）報告，公布未來十年成長最快的10大職業，主要落在醫療保健、能源及科學電腦通訊產業。而在這些崗位中，今年薪資中位數最高的是醫師助理，達13萬3260美元（約新台幣418萬）規模。

中時財經即時 ・ 12 小時前 ・ 發起對話