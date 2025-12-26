新北推AI寵物認養媒合系統 藝人示範操作 (圖)

記憶體搶貨潮白熱化，根據Wccftech報導，全球記憶體晶片市場正遭遇前所未有的供應危機，尤其高頻寬記憶體（HBM）與低功耗記憶體（LPDDR），在AI技術快速發展與算力需求暴增的推動下，供需嚴重失衡，甚至引爆科技巨頭之間的「搶貨大戰」，更傳出Google已有一名負責HBM採購的高階主管，因為沒有搶到足夠庫存遭到解雇。

