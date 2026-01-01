新北提供大專生公部門見習

教育部昨（一）日表示，青年發展署為提供大專生在學期間進入中央政府機關見習機會，自九十五年起推動「大專生公部門見習計畫」，迄今已推動二十年培育上萬名學生在政府行政機關職場體驗；一一四年更結合一○七個公務機關提供七五○人次見習機會，親身體驗中央政府行政機關的運作及探索未來職涯發展方向。

其中就讀國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所的劉俐廷同學，於國立故宮博物院展示服務處進行為期兩個月的見習，具藝術管理與文化政策背景的她，長期關注博物館觀眾經驗與教育推廣議題，期望透過實際投入文化行政機關，深入了解公部門文化推廣的運作模式，並探索未來職涯方向。

見習期間，劉俐廷同學實際參與多項文化推廣及民眾互動活動，從前端服務到活動規劃，全面接觸博物館推廣工作的各個面向。其中，在「毛根插花工作坊」活動中，她結合展覽主題設計互動式心理測驗，引導青年民眾以輕鬆、低門檻的方式認識傳統文化，成功拉近博物館與青年族群之間的距離。

劉俐廷同學表示，透過此次見習深刻體會到，文化推廣不僅是單向的知識傳遞，更需要透過互動設計與對話機制，讓觀眾成為文化參與的主體。這段見習經驗不僅協助她更清楚自身職涯方向，也增強她未來投入文化推廣與公共服務領域的信心。