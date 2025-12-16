新北插角里長劉添財收押遭停職 檢警續追幕後同夥

〔記者吳仁捷／新北報導〕本報獨家披露新北市三峽里遭不肖廠商傾倒大量廢瀝青汙染兩千坪農地，新北市農業局、環保局獲報，上山會勘重罰，檢警蒐證認為罪行重大，認定劉添財為環保蟑螂，依廢清法將劉添財與兩名業者共三人收押，新北市政府民政局、三峽區公所收到新北地院羈押公文經確認，依地方制度法，鐵腕對劉添財做出停職處分，並由里幹事派代，確保里內公務不中斷。

據透露，檢警接獲情資，劉添財雖初任里長，但曾有攔路打獵、擅伐官方斥資數百萬元培育、保護的三百餘棵櫻花，行徑乖張，懷疑他另涉及其餘轉介傾倒廢棄物汙染案，取得劉添財、營造業者及下包等三人手機，將數位鑑識還原、過濾出劉添財交往，持續追查共犯到案。

里民透露，劉添財本屆選上後，很少在里內出入，但只要涉及利益或里內興辦公共工程，劉添財就會出現，也常穿梭市政府、三峽區各類活動，展現里內事務都要找他的態樣，未料他不是為了公務，而是要外界知道，里內事情找他就對了，懷疑為謀取私利或刷存在感，如今轉介傾倒廢土，淪為環保蟑螂，應證里民的推測，希望檢警除惡務盡，揪出汙染山林的同夥。

新北市三峽插角里山區內插角小段內山，一塊兩千坪農地上月底被發現傾倒大量廢瀝青，宛如美濃大峽谷翻版，新北地檢署經追查，發現當地插角里長劉添財，竟是幕後「環保蟑螂」，上週五搜索劉添財住家、里辦公室及兩名業者到案，訊後依涉犯廢棄物清理法，情節重大且有勾串、滅證之虞，向法院聲請將插角里長劉添財、營造業者、下包等三人羈押禁見獲准，檢方已查扣劉添財手機，續追他是否涉及其餘非法濫倒犯行。

新北市三峽區插角里長劉添財涉及環保蟑螂，介紹傾倒廢土汙染當地家園。(記者吳仁捷攝)

