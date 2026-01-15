新北搜救犬舍開箱 議員慶生為搜救犬「加菜」
〔記者黃政嘉／新北報導〕喜愛狗狗的新北市議員顏蔚慈、戴瑋姍、戴湘儀恰巧都是1月份壽星，3人將新北市消防局的慶生心意轉成為搜救犬「加菜」，今天一同到位於三峽區的新北市消防局特搜大隊搜救犬隊「開箱」犬舍訓練基地、發送6公斤的營養飼料，3人見到搜救犬皆萌心大發連呼「好可愛」，消防局長陳崇岳也送上蛋糕幫3人慶生，他另提到，未來搜救犬隊訓練基地將再擴建，擴大搜救犬訓練量能，同時藉此增加國際交流機會。
市府消防局特搜大隊搜救犬隊於2008年成立，現共有10隻搜救犬，前搜救犬隊小隊長凌國智今天在參訪行程擔任導覽解說員，他帶3人導覽搜救犬舍、並進行訓練表演，包括搜索演示、腳側伴行、物品拾回、以及搖擺台訓練平衡感。
凌國智說，搜救犬隊的10隻搜救犬中，有1隻搜救犬名叫「貝果」，是台灣搜救犬中，身形最小的1隻，年紀4歲半，體型嬌小的搜救犬有助在狹小地形穿梭，他過去跟「貝果」搭檔，在五股龍鳳巖登山步道協尋失蹤民眾的任務中，與「貝果」成功完成失蹤者位置的座標定位。
3位愛狗議員開心地與「貝果」以及其他多隻搜救犬互動，像將搜救犬抱在手上或握手，氣氛歡樂。顏蔚慈表示，搜救犬隊即便不是天天出勤，但天天的訓練工作是同樣重要，因此希望不管是預算或政策上的支持，都盼讓搜救犬隊，從人員到軟硬體設備，甚至是更多的國內外交流，都可以更有制度化地精進完善，她強調，這幾年新北特搜隊支援搜救，也在國際競賽取得優異成績，都讓世界看見台灣的搜救實力。
戴湘儀表示，工作犬都受過專業訓練，平常的模樣也非常可愛，她最在乎狗狗的訓練外，也不應忽視到動物福利，她近期接連參訪瑞芳動物之家、惠光導盲犬學校，今天也來看搜救犬跟警犬，她會持續關心監督工作犬的訓練狀況跟動物福利。
