新北搜救犬隊通過MRT能力認證

內政部消防署特種搜救隊日前，在消防署訓練中心舉辦「二○二五年國家ＭＲＴ搜救犬救援能力認證活動」。此次共有臺灣十八組及日本二組等，共二十組搜救犬隊伍參與，最終共有十六組通過測驗。新北市政府消防局派出於今年度在ＩＲＯ搜救犬世界盃第五名的優秀隊伍，由領犬員吳惟逸及搜救犬Aqua參與測驗，順利通過所有測驗項目，成功取得認證。

新北市消防局昨（三）日表示，此次認證標準極度貼近實戰，全程要求隊伍執行長達三十六小時的連續搜索任務，共進行五場搜索，其中包含三場艱難的夜間連續搜索。每場搜索限時為二十分鐘，場地內放置的待救者人數從零至四人不等，搜救犬隊伍必須尋獲共計百分之七十以上待救者才算通過的最低門檻。

此次順利通過國家級ＭＲＴ（Mission Readiness Test）救援能力的認證，不僅是對隊伍能力的肯定，更彰顯了新北市具備高度專業且可立即投入國際救援的高水準戰力。新北市搜救犬隊曾參與多次國內外重大災害搜救任務，實戰經驗豐富，尤其是二○一六臺南維冠金龍大樓倒塌及二○一八花蓮地震雲門翠堤及統帥大飯店倒塌現場，搜救犬隊成功標示出重要位置以及參與二○二五花蓮馬太鞍溪失聯民眾搜救任務，均有優異的表現。