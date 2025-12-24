新北摩鐵驚見雙屍 1男1女明顯死亡！身分曝光

警車示意圖。取自Pexels



新北市泰山區中港西路一家摩鐵，今（24）日驚傳命案，年紀20多歲的1男1女，被發現陳屍房間內，已經明顯死亡，林口警分局員警到場調查勘驗，釐清發生原因及經過。

死者為28歲蔡姓男子、26歲蔣姓女子。警方在24日上午8時36分獲報，指稱泰山區一家汽車旅館內房客需救護。調查發現，汽車旅館櫃台人員發現房時間已到，打電話通知無人接聽，遂前往察看，開門發現男女躺臥於房間床上。

救護人員初步查看2人無明顯外傷，皆已OHCA(到院前心肺功能停止)，蔣女送部立台北醫院搶救中，蔡男送往輔仁大學醫院。警方派鑑識人員前往勘查採證，釐清詳細原因及雙方關係。

廣告 廣告

發稿時間10:26 更新時間10:48

更多太報報導

圖解新聞/張文4分鐘狂丟20彈 北捷殺3人「五度變裝」混人群身影曝

張文高中品學兼優！成魔搜出13刀、29彈 摸透誠品地形爬頂樓身影曝

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%