新北擬定寵物殯葬自治條例 亂丟寵物屍體最高罰2.5萬元

新北市擬定「新北市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」草案今（19）日在新北市政會議上提出討論後送新北市議會審議，條例中明定寵物殯葬業者需合法申請、飼主需將寵物屍體交給業者或動保處處理，並明定相關罰則，預計公布後一年施行。

寵物殯葬需求逐年增加，不少縣市已經制定相關自治條例，新北市今天在市政會議上提出20條的草案，其中包含明定寵物屍體以火化方式處理為原則、不得隨意棄置，飼主應將寵物屍體交付予業者或動保處處理，業者應依法完成登記並向農業局申請，並明定相關罰則。

罰則明定，若飼主未將寵物屍體交付業者或動保處處理，可處5000元以上、2萬5000元以下的罰鍰，並命限期改善，屆期未改善者，得按次處罰。

農業局長諶錫輝補充，目前已有15家業者申請、5家通過農業部審查，其中1家即將完成水保、土地變更程序，2家正在聯合審查，另2家位於淡水與三芝遭地方反對。

