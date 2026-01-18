新北擲億元 改造30校技高工場

新北市教育局首創「雙美未計畫」，以「雙語×美感×未來」三軸為中心，斥資1億元翻轉技術型高中實習工場，引入專業設計團隊進駐校園，打造兼具教學動線、學習情境與產業質感的實作空間計畫，預計在民國119年前完成30校的工場改建，並結合新興產業趨勢，提升學生實作能力，提早銜接未來職場。

教育局指出，「雙美未計畫」串聯產、官、學、研資源，攜手美感細胞協會、中華民國室內設計協會、台灣設計研究院及國立台灣師範大學等專業單位，透過公開徵選與專業評審機制，讓改造後的實習工場外觀好看、內裝好用，技職學生能在工場順利的應用所學。

教育局表示，首波改造三重商工、淡水商工及瑞芳高工等學校工場，目前已完成模具、電機電子、園藝療癒、金融沙盒及AI人機協作11處工場改造，今年將再投入1500萬元聚焦「未來產業」全面升級，導入半導體、AI、航太、無人機、量子及潔淨能源等課程空間，讓教室與產業脈動同步頻率、學生能力與就業趨勢無縫接軌。

教育局表示，「雙美未計畫」不僅是硬體整修，也是從教學情境出發的教育創新，透過優化實習工場環境，讓學生在專業且具美感的空間中學習，逐步建立尊重專業、專注實作的職人精神。

教育局指出，其中已改造的3校憑藉改造成果一舉拿下TID台灣室內設計大獎、日本GOOD DESIGN AWARD、德國iF室內建築大獎及美國IDA國際設計獎，包含三重工商的「AI 5.0人機協作育才中心」以及瑞芳高工資訊科實習工場，讓新北市技職場域以設計力站上國際舞台，重新定義「實習工場」的想像。