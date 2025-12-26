新北擴大助學 助擁夢飛翔

侯友宜市長的致詞與致贈感謝狀後，啟動了「感恩傳承點燈儀式」，象徵這份愛心與夢想的火光將持續燃燒，代代傳承。（圖:新北市教育局提供）

▲侯友宜市長的致詞與致贈感謝狀後，啟動了「感恩傳承點燈儀式」，象徵這份愛心與夢想的火光將持續燃燒，代代傳承。（圖:新北市教育局提供）

新北市政府教育局昨（二十六）日辦理「圓夢二十年～愛在新北，擁夢飛翔」溫馨助學圓夢基金感恩活動，向長期支持圓夢基金的企業與社會賢達致上最深的謝意。這項自民國九十四年成立的基金，至今已累計獲得近三億元捐助，並已獎助達五千人次的設籍新北卓越清寒學生。

新北市長侯友宜表示，新北市長期獎助設籍新北市之全國高中職、市立國中小及新北市私立高中職的卓越清寒學生，自一一四年度起調高每學年度獎助額，且新北市溫馨助學圓夢獎助金擴大獎助對象至大專學生，提升對弱勢學生經濟支持。

今年感恩會以「圓夢二十~愛在新北，擁夢飛翔」為主軸，特別感謝各界善心人士，包含微星科技股份有限公司、日電貿股份有限公司、財團法人何嘉仁文教基金會、戴建耘教授、臺灣金山財神廟慈善會、財團法人厚生慈善基金會、賀眾企業股份有限公司等個人與團體愛心相伴，讓孩子勇敢追夢。

此次活動致詞的企業代表日電貿股份有限公司副董事長李坤蒼表示，日電貿自一○六年級持續捐贈，迄今捐贈將近一千五百萬元；另外今年更新加入賀眾企業股份有限公司捐助六百萬元資金，這不僅是一份捐贈，更是對學生們的關懷和支持，更呼籲更多的企業和個人支持新北市溫馨助學圓夢基金，為有夢想的孩子創造更好的明天。

今年適逢圓夢二十周年，當年受補助的孩子長大了，都紛紛回娘家！其中目前擔任衛福部台北醫院的陳文軒醫生表示「感謝新北市教育局溫馨助學圓夢基金及所有善心企業主，感謝這份關鍵的支持，讓我們得以完成學業、勇敢逐夢。我們已長大投身社會服務，未來將秉持這份愛與鼓勵，努力工作，回饋社會，持續將這份新北的溫暖傳遞下去。