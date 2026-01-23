新北擴大楓江都市計畫通過 打造309公頃產業新核心

擴大楓江附近地區23日經新北市都市計畫委員會審議通過，將持續推動續報內政部都市計畫委員會審議。（圖／新北市城鄉局）

擴大楓江附近地區都市計畫透過擴大都市計畫整體規畫，合理分派及利用產業資源，並縫合都市邊緣地區健全鄰里生活型態。（圖／新北市城鄉局）

擴大楓江附近地區主要計畫依本市國土計畫指導，以產業型發展定位為主，配合五股交流道增設匝道改善工程、五股泰山輕軌建設等重大建設推動，23日經新北市都市計畫委員會審議通過，將持續推動續報內政部都市計畫委員會審議。

擴大楓江附近地區都市計畫考量整體發展及都市計畫區縫合，將中山高速公路以南、二重疏洪道以西的非都市土地、都市計畫區間夾雜的農業區，及新北產業園區納入計畫範圍，面積約309.03公頃，其中區段徵收面積約122.80公頃，透過擴大都市計畫整體規畫，合理分派及利用產業資源，並縫合都市邊緣地區健全鄰里生活型態。

新北市城鄉局長黃國峰表示，本案於民國110年9月23日公開展覽，期間收到315件公民與團體陳情意見，分別就產業定位、開發方式、既有建物保留、土地配置提高住宅區商業區比例、公共設施需求及區位、楓江路道路調整等提出建議意見。

黃國峰說，審議過程中，依循上位指導原則、參酌地方陳情意見、捷運場站周邊發展紋理、機關需求、防災滯洪規畫及配合中央住宅政策等，作為規畫調整依據。

城鄉局指出，本計畫案於新五路以東新增產業用地35.20公頃，產業定位部分納入淨零碳排概念，推動知識型產業、引入企業總部，並在滿足產業用地需求及順應周邊紋理下，調整增加新五路以西住宅區為14.22公頃及商業區為10.10公頃。

既有建物保留部分，訂定再發展區原則，劃設住宅區（再發展區）計11處約1.36公頃。另新北產業園區140.55公頃未納入區段徵收範圍，仍維持產業發展功能，畫設第一種產業專用區91.94公頃，原社區用地部分，面積12.43公頃維持住宅功能畫為住宅區（附），附帶條件分單元另擬細部計畫並以都更方式整體開發。

另在公共設施與機能部分，增畫1處學校用地面積為2.31公頃，並配合中央住宅政策全區增設3處社會福利設施用地，面積約6.24公頃，並調整公共設施機能與區位，以提供更完善的公共服務及都市機能。

整體交通部分，調整拓寬楓江路為20公尺寬道路、重整交通道路系統及大眾運輸系統，以改善聯外及區內交通。透過上開整體規畫，以期帶動新莊、五股、泰山地區整體發展。

