新北擴大補助溫體豬肉攤商 核准者可獲1.5萬元補助款

▲新北加碼補助非列管市場攤集區販售生鮮溫體豬肉攤商申請經審查核准可獲1.5萬元補助。（圖：新北市場處提供）

因應非洲豬瘟禁運禁宰造成攤商營業損失，新北市政府訂定「非洲豬瘟禁運禁宰期間販售生鮮溫體豬肉攤商營業損失補助計畫」，擴大補助對象至非列管販售生鮮的溫體豬肉攤商及烏來自治區範圍。凡於今年十一月十三日至十二月五日申請並經審查通過者，可獲補助一萬伍仟元，另協助造冊送經濟部審核，通過後再獲三萬元補助。

新北市長侯友宜十月三十一日宣布加碼一仟伍佰萬元，每攤最高可領四萬伍仟元補助。市場處將於十一月十七日於新莊區公所十樓舉辦說明會，設臨櫃服務（新莊區中正路一七六號八樓），自十一月十八日至十二月五日提供諮詢與收件。

市場處說明，申請者須備齊申請書表、營業現場照片、販售商品（屠宰）證明、身分證影本及金融帳號存摺封面等資料，採郵寄或親送方式送達市場處。同時亦每日派員至各市場發送表單並協助填寫，相關資訊可至官網新聞公告專區（https://www.newtaipeimarket.ntpc.gov.tw）下載。