新北擴大補助 助溫體豬攤商

台灣日前爆發非洲豬瘟疫情，販售生鮮的溫體豬肉攤商在禁運禁宰期間造成營業損失，新北市政府為減輕攤商經濟負擔，訂定「非洲豬瘟禁運禁宰期間販售生鮮溫體豬肉攤商營業損失補助計畫」擴大補助對象，將非列管販售生鮮的溫體豬肉攤商納入，並涵蓋烏來自治區範圍，經審查核可，可獲得1.5萬元補助。

市場處說明，為協助受影響豬肉攤商，新北市長侯友宜10月31日宣布加碼1500萬元，每攤可獲1.5萬元補助，加上中央補助攤商3萬元，每攤實際可拿到4.5萬元補助，並從寬認定，給予攤商實際支持。

市場處表示，市府再擴大補助對象，除針對原先列管的公民營市場、攤販集中場外，並將非列管販售生鮮的溫體豬肉攤商納入，涵蓋烏來自治區，只要攤商自11月13日起至12月5日止提出申請，經審查核可，可獲得1.5萬元補助；另亦協助造冊送經濟部審核，如經中央審核通過，每攤亦可獲經濟部3萬元補助，申請受理期間自11月13日起至12月5日止。

市場處已透過「新北市家畜肉類商業同業公會」轉知會員提出申請，協助造冊外，亦已請新北市各區公所協助宣傳，每日派員到各市場及攤集場區發送申請表並指導協助攤商填寫資料。

此外，全國禁運禁宰期間，農業部針對廚餘養豬場提供每頭豬15天補助300元飼料差額，新北市原有8成豬隻使用廚餘餵養，禁用廚餘影響產業甚鉅；市府加碼補助150元，每頭豬可獲補助450元，以減輕改用飼料期間的成本壓力。

國民黨議員陳家琪指出，非洲豬瘟禁宰禁運期間，市場裡的豬肉攤真的很辛苦，頓時沒有收入，更有不少攤商反映「照原本規定，可能領不到補助。」於是向市府協調放寬標準，不論是公有、私有、列管、非列管攤商全部要算，且認定從簡，可交給肉品公會協助審認。

民進黨議員鄭宇恩表示，全國各地為了防疫，許多飼養業者及豬肉攤商生計受衝擊。因此希望新北市府要盡一己之力，協助在市場和攤集區範圍以外的豬肉攤商，在飼料、防疫上也有援助。